Mathieu van der Poel blijft ook in zware bergritten met ‘wheelie’ voor spektakel verzorgen in Giro

Mathieu van der Poel wil de Ronde van Italië koste wat kost uitrijden. Zijn Giro was al geslaagd na de eerste week, waarin hij de openingsetappe won en dan nog twee dagen in het roze reed. Maar hij blijft zich tonen. Is het niet vooraan in koers, dan ergens in een grupetto. Op sociale media duiken beelden op van de Nederlander die de Italiaanse fans imponeert met een ‘wheelie’ bergop tijdens de koninginnenrit van dinsdag. Ook afgelopen weekend reed hij al even op zijn achterwiel naar boven. Dan zit je nog fris genoeg om de Giro uit te rijden.