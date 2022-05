Finalist 2021 Stefanos Tsitsipas haalt pas na vijfsetter en meer dan 3,5 uur tennis tweede ronde op Roland Garros

Tsitsipas, het vierde reekshoofd, heeft in de eerste ronde op het Parijse gravel de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 66) verslagen in vijf sets: 5-7, 4-6, 6-2, 6-3 en 6-2. Tsitsipas speelt in de tweede ronde tegen de Tsjechische qualifier Zdenek Kolar (ATP 134), die de Fransman Lucas Pouille (ATP 162) uitschakelde.

De 23-jarige Tsitsipas schopte het vorig jaar in Parijs tot in de finale, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic.