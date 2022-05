Trump-getrouwe senator verliest voorverkiezing in Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia heeft David Perdue, een Trump-getrouwe voormalige senator, in de Republikeinse voorverkiezing voor gouverneur verloren van huidig gouverneur Brian Kemp. Die zal het nu opnemen tegen de Democratische kandidate Stacey Abrams, in een heruitgave van de vorige gouverneursverkiezingen.

Voormalig president Trump had zijn steun uitgesproken voor Perdue, met name omdat Kemp niet was meegegaan in zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 aan te vechten.