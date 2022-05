Europese Commissie: “Eén op vier ouderen in België te vroeg naar woonzorgcentrum”

In België worden ouderen te snel en te voorbarig naar een woonzorgcentrum gestuurd, zegt de Europese Commissie in haar meest recente beoordeling. Eén op vier bewoners konden perfect nog even thuis blijven wonen, mits aangepaste hulp. Meteen ook een belangrijke reden waarom de vergrijzingskosten die eraan komen zo zwaar zullen doorwegen.

Europa baseert zich daarvoor op cijfers van de OESO. 8,5 procent van de 65-plussers wonen bij ons in woonzorgcentra, 5,1 procent krijgen thuis verpleging. In Europa verblijven gemiddeld maar 4,3 procent in een woonzorgcentra, tegenover 8,7 procent thuisverpleegden.

Maar België kun je niet zo maar als één geheel zien. Ouderenzorg is sinds de Zesde Staatshervorming regionaal geworden. “En in Vlaanderen zien we al langer een tendens dat mensen pas naar een woonzorgcentrum trekken als ze zwaar hulpbehoevend zijn”, zegt Dominique Verté, professor Sociale Gerontologie (VUB). “De financiering van de verblijven hangt zelfs af van de zorgzwaarte. De trend is al tien jaar steeds later en steeds hulpbehoevender naar een woonzorgcentrum. In Wallonië en Brussel is het wel nog anders.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dan ook dat “Vlaanderen ervoor kiest om ouderen zo lang mogelijk de kans te geven thuis te kunnen blijven wonen”. (agy)