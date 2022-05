Zuid-Korea: “Ballistische raketten afgevuurd door Noord-Korea”

Onder de drie afgevuurde raketten zou volgens de Zuid-Koreaanse generale staf zeker één intercontinentale ballistische raket zijn geweest (ICBM). Die vloog tot 540 kilometer hoog en ongeveer 360 kilometer ver. De andere twee waren vermoedelijke korteafstandsraketten (SRBM), waarvan een is mislukt. De raket zou op een hoogte van 20 kilometer in de lucht zijn ontploft. De andere vloog zowat 760 kilometer ver, op een hoogte van maximaal 60 kilometer.

Volgens Yonhap kan het gaan om de grootste ICBM die Noord-Korea in het arsenaal heeft, van het type Hwasong-17 (of Hwasongpho-17 volgens de Noord-Koreanen). Die “monsterraket” is voor het eerst aan het publiek getoond in oktober 2020, tijdens een militair defilé in Pyongyang. De raket zou in staat zijn om meerdere kernkoppen te dragen. Noord-Korea claimde die raket op 24 maart te hebben getest. Het Zuid-Koreaanse leger trok dat in twijfel en vermoedde dat het ging om een oudere Hwasong-15.

Het Japanse ministerie van Defensie bevestigde ook de lancering van drie raketten door Noord-Korea. Volgens de Japanse omroep NHK zijn de raketten buiten de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Japan geland. Als reactie op de nieuwe rakettests rolden de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen met de eigen spierballen. In een demonstratie vuurden ze gronddoelraketten af.

De drie raketten zijn de laatste in een reeks wapentests van Noord-Korea. Sinds het begin van het jaar voerde Noord-Korea 17 rakettests uit, met onder meer een langeafstandsraket. Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Pyongyang echter ballistische raketten, die een kernkop kunnen dragen, te testen. Pyongyang is door zijn kernwapenprogramma aan zware internationale sancties onderworpen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft net een reis naar Zuid-Korea en Japan afgerond. In Zuid-Korea sprak hij de pas verkozen president Yoon Suk-yeol. De staatshoofden hadden het onder meer over het opvoeren van de militaire oefeningen als reactie op dreigingen vanuit Noord-Korea.

ICBM’s zijn raketten met een reikwijdte van minstens 5.600 kilometer. Ze kunnen ook uitgerust worden met kernkoppen.