Joe Biden na schietpartij basisschool: “Wanneer gaan we in godsnaam opstaan tegen de wapenlobby?”

Na de dodelijke schietpartij in de Robb Elementary School in Texas, zijn de discussies over wapenbezit in de VS meteen weer opgelaaid. Meerdere Republikeinse politici lieten snel verstaan geen strengere wapenwetten te willen, maar president Joe Biden smeekte in een toespraak om actie. Hij zei de bloedbaden kotsbeu te zijn. “Wanneer gaan we in godsnaam opstaan tegen de wapenlobby? Wanneer gaan we in godsnaam doen wat we allemaal aanvoelen dat moet gedaan worden?”

Biden zei dat hij had gehoopt, toen hij president werd, dit niet meer te moeten doen. Hij had het over “alweer een bloedbad”. “Hoeveel tientallen kleine kinderen, die getuige waren van wat gebeurde, zagen hun vriendjes in godsnaam sterven alsof ze op een slagveld waren?”

De Amerikaanse president gaf toe dat niet elke tragedie voorkomen kan worden, maar dat wetten gebaseerd op gezond verstand wel een positieve impact kunnen hebben. “Het idee dat een 18-jarige jongen een wapenwinkel binnen kan lopen en twee aanvalswapens kan kopen is gewoon verkeerd. Waar heb je in godsnaam een aanvalswapen voor nodig, behalve om iemand te doden? Herten lopen niet door het bos met kogelwerende vesten aan, in godsnaam. Het is gewoon ziekelijk.”

Terwijl tegenstanders van strengere wapenwetten veelal willen focussen op mentale gezondheid, wees Biden erop dat andere landen ook psychische problemen en ruzies thuis hebben. “Zij hebben ook mensen die verloren zijn. Maar deze soort massaschietpartijen gebeuren niet met de frequentie dat ze in Amerika gebeuren. Waarom zijn we bereid om met zo’n slachting te leven? Waarom laten we toe dat dit blijft gebeuren? Waar is in godsnaam onze ruggengraat om tegen de lobbyisten in te gaan?”

Volgens Biden is het tijd om de pijn om te zetten in actie. “We moeten duidelijk maken aan elke verkozene in dit land dat het tijd is om actie te ondernemen.”

Ook vicepresident Kamala Harris en oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton riepen al op tot actie. “Bijna tien jaar na Sandy Hook – en tien dagen na Buffalo – is ons land verlamd, niet door angst, maar door een wapenlobby en een politieke partij die geen enkele bereidheid hebben getoond om op te treden op een manier die deze tragedies zou kunnen helpen voorkomen”, aldus Obama.

Trump op conferentie wapenlobby

De Republikeinse oud-president Donald Trump, senator Ted Cruz, Texaans gouverneur Greg Abbott en andere partijgenoten zouden volgens lokale media nog steeds van plan zijn vrijdag te gaan spreken op een bijeenkomst van de wapenlobby NRA in de Texaanse stad Houston. Gouverneur Abbott werd in het verleden al gesteund door de National Rifle Association omdat hij zich verzet tegen strengere wapenwetten.

Onder meer volgens Republikeins procureur-generaal van Texas Ken Paxton zouden meer wapens nodig zijn om anderen toe te laten schutters als deze te stoppen. De scholengroep in Uvalde heeft een eigen politieafdeling met vijf agenten en een bewakingsagent.

