Toneel op de boerderij

Riemst

Een toneelstuk in de loods van een boerderij: het is eens wat anders. Maar waar past een stuk met de titel ‘Boeren’ beter dan op de boerderij? Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei is het Tongers cultuurfestival MoMeNT te gast bij Hoeve Vrancken aan de Zwart Kruisstraat in Zussen en er zijn nog enkele plaatsen vrij.