Ondertussen in Lissabon: STVV-verdediger Jorge Teixeira poseert met Cristiano Ronaldo

Op 6 juni hervat STVV de trainingen, momenteel genieten de spelers nog van een welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor Jorge Teixeira, die met vrouw en kind in zijn thuisland Portugal vertoeft. In hoofdstad Lissabon liep de centrale verdediger niemand minder dan Cristiano Ronaldo tegen het lijf. De twee stonden nog samen in de spits bij de jeugd van Sporting Lissabon. Hoewel beide carrières sindsdien een andere vlucht namen, is Ronaldo zijn ex-ploegmaat nog niet vergeten. Hij ging gewillig mee op de foto.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen