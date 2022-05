Winstwaarschuwing van Snapchat haalt meteen alle sociale media aandelen onderuit

Op de Amerikaanse beurzen kleurden de aandelen van sociale mediabedrijven bloedrood. Aanleiding was de winstwaarschuwing van Snap, het moederbedrijf van Snapchat, nochtans een van de kleinere bedrijven in de sector.

Er heerst zenuwachtigheid rond de positie van sociale mediabedrijven. Op de Amerikaanse beurzen was dinsdag één vonkje genoeg om alle grote aandelen te doen kelderen. Maandagavond had Evan Spiegel, de topman van Snap, op een beleggersbijeenkomst gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten van zijn bedrijf in het tweede kwartaal. Dat was in het eerste kwartaal ook al het geval geweest, en er bleek dus geen uitzicht op verbetering.

De winstwaarschuwing van Spiegel deed het aandeel van Snap dinsdag bijna veertig procent in waarde zakken. Meteen volgden ook de andere sociale media-aandelen. Facebook en Google zakten zo’n 10 procent, ook Pinterest en Twitter daalden in waarden. Op het einde van de beursdag was 165 miljard dollar aan beurswaarde op die manier verdwenen.

Periode van groei is voorbij

Snap is het moederbedrijf van Snapchat, dat vooral bij heel jonge mensen populair is. Hiermee kan je foto’s en video’s delen die niet zichtbaar blijven. Tijdens de coronacrisis nam de populariteit ervan toe, maar net als andere sociale mediabedrijven is de periode van groei nu voorbij.

In een interne memo aan het personeel, die het persbureau Bloomberg kon inkijken, verwijst de topman onder meer naar de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de stijgende rente. Die problemen raken niet enkel het bedrijf zelf, maar zetten ook een rem op de advertenties van andere bedrijven op het platform en dus op de advertentie-inkomsten. Daarnaast zijn ook de striktere privacyregels van Apple volgens Spiegel een reden tot ongerustheid. Daardoor kunnen de sociale mediabedrijven minder data van hun klanten verzamelen.

Al die factoren gelden ook voor de andere sociale mediabedrijven. Dat al hun beurskoersen meteen volgden, toont hun kwetsbaarheid op dit moment. In andere sectoren was er op de beurzen geen impact. Uiteindelijk eindigden Google en Twitter met een verlies van zo’n 5 procent en Facebook ongeveer 7 procent.