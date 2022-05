Telenet Giants Antwerp en Bergen naar 1/8ste finales BNXT play-offs

Geen problemen voor Telenet Giants Antwerp en Bergen in de derde ronde van de BNXT play-offs. Na de heenmatch wonnen de Sinjoren en de Henegouwers ook de terugmatch van respectievelijk Landstede Hammers Zwolle en Feyenoord Rotterdam. De Giants nemen het in de kwartfinale (28 en 30 mei) op tegen Groningen en Bergen tegen de winnaar van het duel Leuven Bears of Okapi Aalstar. Limburg United werd door Groningen uitgeschakeld.

Telenet Giants Antwerp opent de 1/8ste finales zaterdag in Groningen. De return is volgende week maandag in de Lotto Arena. Als Jean-Marc Mwema en co. ook deze klip nemen volgt in de kwartfinale een clash met de verliezende finalist van de Belgische play-offs: Kangoeroes Mechelen of Oostende. Na het eerste kwart (28-13) had Telenet Giants Antwerp in de return van de derde ronde (1/16de finales) reeds de kwalificatie veilig gesteld.

Roby Rogiers domineerde in the paint en met ook Niels Van Den Eynde ging het naar een 44-17 bonus halfweg. De tweede helft was tegen een zwak Landstede Hammers een maat voor niets. Met maar liefst tien Antwerpse spelers die tot scoren kwamen ging het na een 72-37 tussenstand na drie kwarts dan ook heerlijk door naar gezwind winst. Cameron Krutwig nette het 90ste punt waardoor alle toeschouwers weer een gratis Giant krijgen van partner Quick.

Telenet Giants Antwerp-Landstede Hammers 94-39Kwarts: 28-13, 16-4, 28-20, 22-2

TELENET GIANTS ANTWERP: Smout 9, Tiby 5, Van Den Eynde 15, D’Espallier 4, T. De Ridder 9, N. De Ridder 8, Rogiers 23, Hands 8, Krutwig 11, Mwema 2, Donkor 0

LANDSTEDE HAMMERS: Van Schalk 0, Echols 12, Aaaminkhof 3, Turpiijn 2, Schilder 2, Thorbjarnarson 6, Oude Bos 2, De Pagter 5, Diculescu 9