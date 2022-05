Ruben Bemelmans en Zizou Bergs struikelen in Duitsland over eerste horde in dubbelspel

De Limburgse tandem verloor in de eerste ronde tegen de Duitser Hendrik Jebens en Pool Piotr Matuszewski in 7-5, 2-6 en 10/8 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 23 minuten.

Zizou Bergs (ATP 200) neemt in Troisdorf ook aan het enkelspel deel en bereikte eerder dinsdag de tweede ronde. De Peltenaar, die zich niet kon plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros, haalde het in de eerste ronde in drie sets van de Duitse wildcardspeler Rudolf Molleker (ATP 454): 3-6, 7-6 (8/6) en 7-6 (7/5). In de tweede ronde treft Bergs het Zwitserse zesde reekshoofd Dominic Stricker (ATP 199).