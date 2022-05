Vader van Meghan Markle heeft een beroerte gehad

Volgens de Britse krant Daily Mail zou de vader van Markle, Thomas Markle (77), maandagavond opgenomen zijn in het ziekenhuis omwille van een beroerte. Hij werd gefotografeerd toen hij in Tijuana in Mexico in een ambulance werd geholpen. Volgens buitenlandse media zou hij niet meer kunnen spreken en moest hij zijn symptomen opschrijven.

De familie van Markle bevestigt dat de man in het ziekenhuis ligt en vragen voor privacy terwijl hij herstelt.

De vader van Markle haalde eerder al de krantenkoppen omdat hij het koninklijk huwelijk van Meghan met prins Harry in 2018 niet bijwoonde vanwege problemen aan zijn hart.