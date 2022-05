Tweedehandskleren zijn meer en meer in trek en nemen ook een groter deel van de kledingmarkt in. Vooral bij jongeren zijn vintage kleren populairder dan ooit omwille van duurzaamheid en de goedkopere prijs. Zelfs commerciële winkelketens focussen zich steeds meer op de tweedehandsmarkt. Bij vintage winkel Twenty Second in Hasselt merken ze deze trend ook op.