Fortuna Sittard duwt door voor Tessa Wullaert

Waar ligt de toekomst van Tessa Wullaert? Het is een vraag die al weken de gesprekken binnen het vrouwenvoetbal beheerst. De drievoudige Gouden Schoen ligt nog één jaar onder contract bij landskampioen en bekerwinnaar Anderlecht, maar paars-wit heeft al laten weten dat het wil meewerken aan een vertrek als Wullaert zich sportief en financieel kan verbeteren. Het heeft er alle schijn van dat het effectief zover zal komen.

Een aantrekkelijke piste voor Wullaert ligt zowaar net over de grens. Het Nederlandse Fortuna Sittard is net met een vrouwenploeg begonnen. Maar de club wil meer doen dan zomaar deel uitmaken van de Eredivisie. Nederlandse journalisten vertellen ons dat het budget volgend seizoen ongeveer één miljoen euro bedraagt en dat het de ambitie is om meteen mee te draaien aan de top van het klassement. En dus zijn er topspeelsters nodig.

© BELGA

Forse loonsverhoging

Fortuna Sittard heeft daarbij zijn oog laten vallen op Wullaert. Het is bereid de West-Vlaamse aanvalster, afgelopen seizoen goed voor 35 doelpunten in de competitie, een forse loonsverhoging te geven in vergelijking met wat ze nu in België krijgt. Maar wat waarschijnlijk een grotere troef is, is dat Wullaert bij Fortuna weer zou kunnen functioneren als een profspeelster, met trainingen overdag. Daarnaast is de afstand tussen Sittard en haar woonplaats Stasegem beperkt (ongeveer 220 kilometer), waardoor ze nog vaak naar huis zou kunnen. Wullaert heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat ze veel waarde hecht aan een goeie balans tussen het voetbal en haar privéleven.

Mocht Wullaert effectief in Sittard gaan spelen, dan treft ze al zeker één landgenote. Fortuna kondigde eerder deze week de komst aan van de beloftevolle Red Flame Féli Delacauw. De 20-jarige middenveldster verlaat AA Gent.

Maandagavond werd Wullaert verkozen tot Speelster van het Jaar en ook dan wilden journalisten vooral weten waar ze na het EK in Engeland zou gaan voetballen. Wullaert zei toen dat ze hoopte dat de beslissing “eerstdaags zou vallen”, maar ook dat ze “goed moest nadenken over haar keuze”.

Een understatement. Fortuna Sittard mag dan wel de beste kaarten in handen hebben, verschillende clubs uit het buitenland blijven aandringen. Zo tonen ook Atlético Madrid en AC Milan belangstelling voor Wullaert. Ook Scandinavische teams hebben inlichtingen ingewonnen, maar zij maken geen kans: Wullaert heeft daar geen zin in.