Elise Mertens krijgt plaats in derde ronde Roland Garros cadeau

De Belgische nummer 1 versloeg zondag de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) in de eerste ronde met 6-3 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en zestien minuten. In de tweede ronde keek Mertens normaal Marie Bouzkova in de ogen, maar zij zal niet in actie komen.

Een officiële reden voor haar forfait is er niet. Mertens, het 31e reekshoofd, rukt zonder te spelen op naar de derde ronde. Bij haar zesde deelname aan Roland Garros hoopt Mertens beter te doen dan een stek in de vierde ronde, haar beste resultaat behaalde ze in 2018.

Veel Belgische actie woensdag

Alison Van Uytvanck werkt woensdag haar tweede ronde af op Roland Garros. Ze is niet de enige landgenote die in actie komt want in het dubbelspel beginnen twee Belgische duo’s aan hun toernooi: Sander Gillé en Joran Vliegen bij de mannen en Maryna Zanevska en Kimberley Zimmerman bij de vrouwen.

De eerste die in actie komt woensdag is Van Uytvanck (WTA 60). Ze speelt de tweede wedstrijd op Court Simonne-Mathieu tegen de Amerikaanse Cori Gauff (WTA 23). Elise Mertens (WTA 32) speelde normaal de derde wedstrijd op Court N. 12 tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69), maar zij laat verstek gaan. De Limburgse rukt zo zonder te spelen op naar de derde ronde.

Sander Gillé (ATP dubbel 46) en Joran Vliegen (ATP dubbel 50) treffen in de laatste wedstrijd op Court N. 9 de Fransen Pierre-Hugues Herbert (ATP dubbel 8) en Nicolas Mahut (ATP dubbel 8), de winnaars van 2018 en 2021. Maryna Zanevska (WTA dubbel 509) en Kimberley Zimmerman (WTA dubbel 76) treffen in de laatste wedstrijd op Court N. 10 de Poolse Katarzyna Kawa (WTA dubbel 82) en de Slovaakse Tereza Mihalikova (WTA dubbel 71).

Bij de mannen komen woensdag de drie topfavorieten in actie. Novak Djokovic (ATP 1) treft in de derde wedstrijd op Court Suzanne-Lenglen de Slovaak Alex Molcan (ATP 38), de nieuwe poulain van Djokovic’ oude trainer Marian Vajda. Carlos Alcaraz (ATP 6) ontmoet op Court Suzanne-Mathieu zijn Spaanse landgenoot Albert Ramos-Vinolas (ATP 44). Rafael Nadal (ATP 5) speelt op Court Philippe-Chatrier tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP 139).

Van Uytvanck op hoede voor “supertalent” Gauff

Alison Van Uytvanck (WTA 60) speelt woensdag in de tweede ronde van Roland Garros op het Court Simonne-Mathieu tegen de 18-jarige Amerikaanse Coco Gauff (WTA 23), de kwartfinaliste van vorig jaar.

“Ik weet niet hoe het komt, maar ik zit altijd aan dezelfde kant van de tabel als Gauff”, lachtte Van Uytvanck, die aangaf op haar hoede te zijn voor haar Amerikaanse tegenspeelster. “Ze is een zeer atletische tennisster met een zeer goede opslag. Haar forehand is misschien niet geweldig, maar dan nog is ze de uitgesproken favoriet.”

Woensdag staat Alison Van Uytvanck voor het eerst in haar carrière tegenover Coco Gauff, die zich in 2019 op straffe wijze openbaarde aan de tenniswereld door als 15-jarige de achtste finales op Wimbledon te bereiken. “Ze is nog zeer jong en is een echt supertalent. Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, dus het wordt interessant om te zien wat ik tegen haar op de mat kan brengen. Het is ook goed dat ik haar nu tref, op het gravel, mijn favoriete ondergrond”, vertelde Van Uytvanck nog.

“Mijn tennis is momenteel niet geweldig, omdat ik na mijn ziekte niet veel heb kunnen spelen. Ik had gewild dat ik na Miami wat beter voorbereid zou zijn, maar soms moet je naar je lichaam luisteren. Mijn gezondheid kwam op de eerste plaats.”

“Het zal een moeilijke wedstrijd worden, maar ik zal agressief proberen te spelen en te vechten met de wapens die ik heb. Ik ben vooral ook blij om nog een wedstrijd te kunnen spelen en nog punten te verdienen aan deze tweede ronde. Op Wimbledon zal ik immers geen punten verdienen, wat slecht voor me uitkomt. Maar goed, daar is niets meer aan te doen”, sloot Van Uytvanck af.