Tessenderlo

Een huis op de Hulsterweg is onbewoonbaar nadat er maandagavond laat een zware brand heeft gewoed. Hoe het vuur begon, is onduidelijk. Daarom kwam een branddeskundige ter plaatse. De bewoner ging dinsdagavond nog eens kijken. De man was zo zwaar onder de indruk dat hij in elkaar stuikte en een ambulance moest worden gebeld.