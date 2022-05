Koen De Bouw gestart met opnames ‘De shift’

Koen De Bouw (57) is begonnen aan de opnames van de nieuwe fictiereeks ‘De shift’. Het is opnieuw een internationale opdracht voor de acteur: de serie is een Vlaams-Nederlandse remake van een gelijknamige Deense serie.

De shift volgt een hoofdverloskundige die samen met haar team de kraamafdeling van het meest geavanceerde ziekenhuis van het land runt, en daar onder immense druk staat. Naast De Bouw speelt onder meer de Nederlandse Kim van Kooten (Het diner) mee. De regie is in handen van Joram Lürsen en Kadir Ferati Balci, het duo achter Storm Lara. De opnames vinden plaats in Vilvoorde, waar het originele Deense decor volledig werd nagebouwd in de Lites Studios. De shift is later te zien op Eén en NPO.(dvg)