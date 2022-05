Oud-wielrenner Jean-Luc Vandenbroucke opgenomen in ziekenhuis na val

Voormalig profrenner Jean-Luc Vandenbroucke is dinsdag in het ziekenhuis beland na een val met de fiets tijdens een recreatieve rit. De Moeskroenenaar, die over exact een week zijn 67e verjaardag viert, brak zijn sleutelbeen en zes ribben. Hij moet enkele dagen in het ziekenhuis van Moeskroen verblijven, maar moet niet geopereerd worden.