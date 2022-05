Dominique Persoone doet mee aan ‘Fear factor’

Binnenkort gaan de opnames van het vernieuwde ‘Fear factor’ van start, met Alex Agnew (49) als presentator. De comedian verklapte in ‘De Cooke & Verhulst show’ alvast dat er ook één aflevering met enkel bekende Vlamingen op het programma staat. En daar zal chocolatier Dominique Persoone al zeker zijn opwachting in maken.

“Hij was het makkelijkst om te overtuigen”, aldus Agnew. “Hij zei meteen ja.” Andere namen verklapte de comedian nog niet. Eén ding is alvast zeker: Gert Verhulst zal in Fear factor niet te zien zijn. “Ik zit al elke avond naast hem (de man wees naar James Cooke, red.), dat vind ik al eng genoeg.” Het programma moet dit najaar op Play4 te zien zijn.