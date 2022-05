De Vis Factorij in Riemst levert als eerste in Limburg verse vis aan huis. — © TV Limburg

De Vis Factorij uit Riemst gaat als eerste in Limburg verse vis leveren aan huis. Tijdens de coronacrisis is de vraag naar thuisleveringen van voedselproducten enorm gestegen en dus kon De Vis Factorij niet achterblijven. Vis vervoeren is geen gemakkelijke opdracht omdat er de hele tijd een constante temperatuur van vier graden gegarandeerd moet blijven.