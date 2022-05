Agressieve kraai valt fietsers aan

Inwoners van Kessel-Lo zagen maandagavond hoe een kraai op een paar minuten tijd enkele voorbijgangers aanviel. Hij vloog naar hen toe, en leek hen te willen pikken met zijn bek.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in die omgeving. Jaarlijks komen er rond deze tijd van het jaar berichten van dergelijke incidenten. Vermoedelijk heeft het dier ergens in de buurt een nest, dat het wil beschermen. De politie kreeg voorlopig nog geen meldingen binnen over de incidenten. Het is dus ook niet geweten of de kraai ook effectief al gewonden op zijn geweten heeft.