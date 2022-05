Ambulancier neergestoken in Charleroi omdat ambulance weg blokkeert: “Hij zei ‘Ga weg, klootzak’”

Een ambulancier is maandag in de buurt van Charleroi aangevallen door een ongeduldige autobestuurder, omdat de ambulance de weg versperde. De ambulancier werd in elkaar geslagen door de 42-jarige man, en vervolgens neergestoken door diens 17-jarige zoon.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk. Het slachtoffer en de vermoedelijke daders vertellen namelijk een ander verhaal over die maandagnamiddag.

Volgens de ambulancier stond zijn dienstvoertuig geparkeerd op straat door gebrek aan parkeerplaatsen. De lichten van het voertuig stonden aan terwijl de man een dame aan het helpen was in haar woning. De man en zijn zoon stonden achter de ambulance en zouden hun ongeduld geuit hebben door gas te geven. “Hij zei tegen me: ‘Ga uit de weg, klootzak’. Ik zei dat hij nog even moest wachten omdat ik nog niet klaar was. Toen we de dame naar het ziekenhuis brachten, passeerde hij me en blokkeerde de weg”, vertelde de ambulancier aan SudInfo. De man zou daarop naar de ambulancier gestapt zijn en trok hem uit het voertuig. “Toen werd ik door hem en zijn zoon geslagen.” De ambulancier liep verschillende verwondingen op en is werkonbekwaam tot 13 juni.

De vader heeft een andere mening over het verloop van de feiten. “Ik wachtte rustig achter de ambulance. Maar ik riep naar de chauffeur om hem te zeggen dat er een parkeerplaats vrij was en dat hij de weg niet moest blokkeren. Hij lachte. Ik interpreteerde dat als een “fuck you” en dat maakte me kwaad”, zei hij tegen SudInfo. De man bevestigd dat hij daarna de ambulance passeerde en de weg versperde. Hij zou uitgestapt zijn om hem te vragen of er een probleem was. Daarop zou, volgens de man, de ambulancier hem geprobeerd hebben te schoppen. Daarna brak een gevecht uit. Volgens de man ging het om een ‘vlaag van woede’ en wist hij niet dat zijn zoon een mes bij had.

De vader van het gezin werd beschuldigd van het opzettelijk hinderen van het verkeer en van mishandeling van een verpleger in de uitoefening van zijn functie. De zoon werd aangeklaagd voor mishandeling en het dragen van een wapen.