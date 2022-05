Genk

Maandagavond rond 22.30 uur is in de Rozenstraat in Waterschei een auto opgemerkt door een politiepatrouille waarvan de nummerplaat vooraan ontbrak. De politie besloot om het voertuig te controleren. De 45-jarige bestuurder uit Houthalen-Helchteren had een rijverbod. Het voertuig was niet gekeurd, niet ingeschreven en ook niet verzekerd. De auto werd in beslag genomen. mm