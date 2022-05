Kim Clijsters en tennislegendes nemen afscheid van Frans icoon, maar zijn laatste tiebreak was er eentje om snel te vergeten

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 297) heeft dinsdag in de eerste ronde van Roland Garros in vier sets verloren van de Noor Casper Ruud (ATP 8). Voor de 37-jarige Fransman, die met een wildcard aantrad, zit zijn carrière in het enkelspel er nu op. Hij kondigde een poos geleden al aan dat Parijs de eindhalte zou worden voor hem.

Voor zijn afscheid mocht Tsonga nog eens op het Court Philippe-Chatrier aantreden, het belangrijkste court op Roland Garros. Hij hield het nog 3 uur en 49 minuten vol, maar ging uiteindelijk strijdend ten onder met 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2 en 7-6 (7/0). Tsonga leek set vier overigens te gaan winnen, maar kreeg dan last van een schouderblessure en kon nauwelijks nog tennissen. In tranen sloot hij zijn allerlaatste tiebreak af zonder punt te maken.

Tsonga speelde liefst vijftien keer op Roland Garros, maar de laatste jaren werd hij geplaagd door blessures. Hij bereikte twee keer de halve finales: in 2013, toen hij verloor van David Ferrer, en in 2015, toen Stan Wawrinka te sterk was. Over zijn hele carrière won de Fransman achttien ATP-titels, waaronder de Masters 1000 van Parijs en Canada.

In 2008 speelde hij de finale op de Australian Open, maar was Novak Djokovic te sterk. In 2011 haalde Tsonga de finale van de Masters, maar ging hij onderuit tegen Roger Federer.

Tsonga speelt op Roland Garros ook nog het dubbelspel met een andere Franse veteraan: de 35-jarige Richard Gasquet. Die laatste won dinsdag in het enkelspel zijn eerste ronde met 6-1, 6-3 en 6-4 van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de poulain van Xavier Malisse.

