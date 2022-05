Musical La Speranza van GA voor Kunst

Dit spektakel werd van het begin tot het einde gemaakt door mensen van de academie: van tekst tot compositie van liedjes en muziek, van choreografie tot de uitvoering van het stuk. De hele academie was betrokken bij dit project, GA voor Kunst Beeld en Media zorgde voor het schitterende decor. Het resultaat was een musical waarvan je kippenvel kreeg. Het stuk werd vier keer voor een volle zaal gebracht. “Dit optreden was veel groter dan alles wat we tot nu toe deden,” zegt één van de dansers. “Dit willen we zeker nog een keer meemaken en het applaus zullen we nooit vergeten.” Het verhaal ging over een meisje dat topspits is, maar op zoek moet naar een nieuwe ploeg waar ze kan blijven voetballen. De kleuren van KRC Genk kleurden dus de hele Limburghal.