Geen politie op bussen van De Lijn, wel bijkomende capaciteit en snelle interventies

De stad Gent gaat geen politieagenten laten meerijden op bussen van De Lijn op het traject tussen Sint-Pieters en recreatiedomein Blaarmeersen. Daar waren de voorbije dagen incidenten met Franstalige jongeren die zich vernielzuchtig en agressief hebben opgesteld. De politie zal bussen wel begeleiden en snel opstappen wanneer dat nodig is. Er komen geen extra controleurs, zegt De Lijn, want de maximumcapaciteit bij gelijkaardige situaties wordt vandaag al ingezet.

Burgemeester De Clercq (Open VLD) spreekt dinsdag van een “goed en constructief” overleg met De Lijn, de NMBS, de spoorwegpolitie, Securail en de stadsdiensten. Er komt een “offensieve en aanklampende aanpak met extra ogen en oren op het terrein, zowel in en rond de Blaarmeersen als op het traject ernaartoe.”

Tot maandag vroeg De Lijn om politieaanwezigheid op de bussen. De vakbonden van de chauffeurs hadden gedreigd met acties indien er geen streng optreden zou komen tegen amokmakers. Maar agenten zullen dus niet meerijden op de bus. De politie blijft wel sterk aanwezig op warme dagen op en rond de Blaarmeersen, op het traject tussen het station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen en in en rond het station.

De Clercq spreekt ook van extra controleurs van De Lijn op de route van en naar de Blaarmeersen. Maar de vervoersmaatschappij spreekt tegen dat zo een engagement is aangegaan. “De Lijn blijft haar maximale capaciteit lijncontroleurs inzetten bij dergelijke gevallen, net zoals nu reeds het geval is”, reageert de vervoersmaatschappij dinsdagavond. De Lijn heeft het evenwel over een constructief overleg en zal het akkoord toelichten bij de vakbonden.

Om de veiligheid op het traject te verhogen geeft de Gentse burgemeester dinsdag toestemming aan de politie om systematische identiteitscontroles uit te voeren. In het verleden is gebleken dat het niet eenvoudig is om de jongeren te identificeren. De Clercq wil amokmakers die zich herhaaldelijk niet gedragen een plaatsverbod kunnen opleggen.

Om de aanpak doortastend te maken, zal informatie snel gewisseld worden tussen Securail, de spoorwegpolitie, de lokale politie, de NMBS en De Lijn.