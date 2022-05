Fietsproblemen en krampen konden Jan Hirt niet deren richting triomf in de Giro: “Mooiste zege in mijn carrière”

“Vandaag wilde ik iets moois proberen, zoals ik dat altijd wil als de Mortirolo op het parcours ligt”, aldus Hirt na z’n zege dinsdag, in de koninginnenrit van de Giro. “En dat is gelukt. Ongelooflijk, want er waren heel wat moeilijke momenten.”

LEES OOK. Weer raak voor Intermarché-Wanty-Gobert in de Giro: Jan Hirt wint koninginnenrit, roze trui van Carapaz komt niet in gevaar

“Ik probeerde te anticiperen en wilde meegaan in de vlucht van de dag”, zei hij in het flashinterview. “Maar er waren wel wat moeilijke momenten. Er werd niet goed samengewerkt, waardoor ik op de Mortirolo hard moest rijden om terug te keren.”

Dat lukte en hij keerde terug met Hugh Carthy bij de koplopers. Ook in de finale zat het Hirt niet mee. “Ik had problemen met mijn fiets op de laatste beklimming, ik kon niet goed meer schakelen en de ketting sprong op en neer. In de afdaling kreeg ik krampen. Ik heb echt heel hard afgezien, maar ik wilde zo graag winnen en ben blijven vechten tot het eind.”

© EPA-EFE

Lennard Kämna sprong weg in de slotfase, maar finaal beende Hirt hem bij met Thymen Arensman. “Hij was in de afdaling vertrokken, terwijl ik in mijn hoofd wilde aanvallen op de steile stroken van de slotklim. Hij had een mooi gat en dat maakte het moeilijk voor ons, maar ik pepte mezelf op en bleef knokken.” Voor Hirt was het de grootste zege in zijn carrière. “Iedere keer als iemand me vroeg: ‘Wanneer is je carrière geslaagd?’, antwoordde ik: als ik een rit win in de Giro. Nu kan ik dus eigenlijk stoppen. Eindelijk is het me gelukt, maar ik ga nog niet stoppen hoor”, grapte hij.

Voor de 31-jarige Hirt was het de eerste zege op WorldTour-niveau, zijn vijfde in zijn carrière na rit- en eindwinst in de Ronde van Oman van dit jaar. In 2016 won hij een rit en de eindwinst in de Ronde van Oostenrijk.