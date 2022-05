Vuurmeester en BBQ-specialist Peter De Clercq proeft negen Provençaalse kruidenmixen uit de supermarkt. Hij gaat op zoek naar een mix waarvan de geuren en aroma’s hem meevoeren naar een zonovergoten zuiders landschap met een azuurblauwe Middellands Zee als decor. Nee, we zijn niet in de Provence, wel in Knokke.