Vlaanderen lanceert binnenkort smartphone-app voor overheidscommunicatie

De Vlaamse overheid wil deze zomer een smartphone-app lanceren die voor elke burger het overheidsloket in zijn of haar telefoon moet worden. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon geantwoord op een parlementaire vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Jambon wil de app lanceren op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Het is de bedoeling dat alle functionaliteiten van het digitale platform ‘Mijn Burgerprofiel’ erop terug te vinden zijn - dossiers opvolgen, gegevens raadplegen, attesten en vergunningen downloaden... - maar ook een ruimer pakket diensten.

“Denk maar aan vacatures in je buurt en lokale functionaliteiten zoals evenementen, de afvalkalender, lokaal nieuws, info over stadsdiensten, meldingen door de burger en de mogelijkheid om een afspraak te maken bij je gemeenteloket”, zegt Warnez.

In een eerste fase zal een tiental aangesloten lokale besturen de app opstarten als test. “In april werden alle gemeentebesturen warm gemaakt om in te stappen. We zullen de app in het najaar van 2022 en verder in 2023 uitrollen in zo veel mogelijk andere steden en gemeenten”, weet Warnez, die zelf ook schepen is in het West-Vlaamse Wingene.

Lokale besturen zullen de app kunnen aanpassen naar hun eigen huisstijl en er extra lokale diensten op aanbieden. Ze betalen er jaarlijks tussen de 3.500 en 10.000 euro voor, afhankelijk van het aantal inwoners. Bij de lancering van de app zorgt Vlaanderen voor begeleiding.

De focus ligt in eerste instantie op Vlaamse en lokale dienstverleningen en gegevens, maar later wil de overheid ook de andere beleidsniveaus ontsluiten via de app. “We willen iedere burger zo dichter bij de diensten van de overheid brengen, wie deze diensten ook aanbiedt. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitaal rijbewijs en een digitale identiteitskaart”, besluit Warnez.