Ethias lanceert volgende week nationale campagne met ambassadeur Wout van Aert: “De video laat zien dat ik een man van het volk ben”

Verzekeraar Ethias lanceert vanaf volgende week met ambassadeur Wout van Aert een videocampagne op de nationale zenders onder het motto ‘Samen gaan we ervoor’. Daarin zie je de Belgische kampioen winnen, vallen en weer opstaan en zie je ook de familieman die geniet van de momenten met zijn zoon Georges. “Ik ben best wel trots op deze video waaraan mensen van alle origines zich kunnen spiegelen. Dit laat zien dat ik een man van het volk ben en hoe ik in het leven sta”, aldus Van Aert vanop hoogtestage in het hotel op Sierra Nevada.

Verzekeraar Ethias lanceert vanaf volgende week met ambassadeur Wout van Aert een videocampagne op de nationale zenders onder het motto ‘Samen gaan we ervoor’. Daarin zie je de Belgische kampioen winnen, vallen en weer opstaan en zie je ook de familieman die geniet van de momenten met zijn zoon Georges. “Ik ben best wel trots op deze video waaraan mensen van alle origines zich kunnen spiegelen. Dit laat zien dat ik een man van het volk ben en hoe ik in het leven sta”, aldus Van Aert vanop hoogtestage in het hotel op Sierra Nevada.

Van Aert is sinds januari ambassadeur van Ethias. In de crossen rijdt hij met het logo van dit Belgisch bedrijf op zijn schouder, maar nu wordt hij als rolmodel voor alle Belgen naar voren geschoven. “Ik vind dat een hele eer. Het wil zeggen dat ik iets meer beteken dan alleen maar de sporter Wout van Aert. Ik probeer altijd de beste te zijn, maar mijn leven is méér dan sport. Ook mijn familie is voor mij heel belangrijk. Mijn waarden lopen samen samen met de filosofie van Ethias. Ik kan me daarmee vereenzelvigen. Niet onbelangrijk is ook dat Ethias een Belgisch bedrijf is”, stipt de dubbele Belgische Sporter van het Jaar aan.

“De boodschap van deze campagne is dat je in het leven nooit alleen staat. Dat je altijd steun hebt, dat er altijd mensen achter je staan, familie en vrienden. Ik link me alleen maar aan bedrijven die dezelfde waarde hebben. Ik denk dat Ethias onmisbaar is voor alle mensen. Iederéén heeft een verzekering nodig, een ruggensteun om zonder veel schrik door het leven te gaan. Soms kunnen we dat als sporter ook zijn. Voor sommige mensen zijn we een houvast, zijn we mensen waarnaar ze uitkijken om te volgen.”

© BELGAIMAGE

Vier persoonlijke deals

Met het ambassadeurschap van Red Bull en Ethias en het partnerschap van Caps en Domo Elektro heeft Wout van Aert vier persoonlijke deals lopen. “Dat zijn er niet bijzonder veel”, aldus de Kempenaar. “Dat geeft me de kans om dit op een goede manier te doen. Met Ethias was het al vanaf dag één de bedoeling om een grote campagne op te zetten. Dat geeft ook meer return langs twee zijden. Ik ervaar zo’n rolmodelschap niet als extra druk, integendeel. Het is net iets om fier op te zijn dat de mensen me zo bekijken. Liever zo’n aanzien dan dat ze me alleen als een goede wielrenner zien waarmee ze zich niet kunnen associëren. Daar ben ik blij om”, besloot Wout van Aert die met Roglic, Benoot & Co de Tour aan het voorbereiden is op Sierra Nevada. “De trainingen verlopen voorlopig volgens schema. De goesting om te koersen begint zo stilaan terug te komen.”

De Belgische kampioen is voorzien voor het Critérium du Dauphiné dat start op zondag 5 juni.