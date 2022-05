“In Vlaanderen is 41,1 procent van de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU-27 inactief. Daarmee scoren we slechter dan alle Europese landen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). — © Inge Kinnet

Brussel

In ons land is maar liefst 44,2 procent van de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU inactief. “Daarmee doet België, maar ook Vlaanderen, het slechter dan alle andere Europese landen die in de Eurostat-data zijn opgenomen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).