Karsten Tijskens uit Koersel: “Het is belangrijk dat je de ingrediënten correct afweegt. 200 gram is 200 gram.” — © Play4

Koersel

Je bent nooit te jong om te beginnen bakken. Dat bewijst Karsten Tijskens uit Koersel (12), de benjamin van het nieuwe seizoen Junior Bake Off. Maar bakker worden zit er niet meteen in. “Vroeg opstaan is niks voor mij.”