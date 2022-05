Benelux Tour houdt op 1 september halt in Peer

De Benelux Tour zal deze zomer niet één maar twee dagen te bewonderen zijn in onze provincie. Naast de etappe Riemst-Bilzen op vrijdag 2 september, maakte nu ook de gemeente Peer bekend dat het daags voordien fungeert als aankomstplaats van de WorldTour-rittenkoers.

Negen jaar na de laatste ‘Nacht van Peer’ (het na-Tourcriterium dat het 42 edities volhield, nvdr.) komt het professionele wielrennen dus opnieuw thuis in Peer. “Met de ritaankomst in de Benelux Tour sluiten we weer aan met de traditie van het wielrennen. De renners mogen zich tijdens de vierde rit opmaken voor een schitterende finale op Peers grondgebied, met hopelijk een koninklijke spurt op de Steenweg Wijchmaal”, zegt burgemeester Steven Matheï (cd&v). (roro)