Van dartshop tot gitaarbouwer: bijzondere Tongerse winkels krijgen 10.000 euro

Vier finalisten die over de ‘AmbioriX-factor’ beschikken, mogen een nieuwe handelszaak openen in de Tongerse binnenstad. Ze krijgen hiervoor een ondersteuningspakket van 10.000 euro.

‘Heb jij de AmbioriX-factor?’ Dat was de inzet van de campagne die Stad Tongeren i.s.m. met Provincie Limburg lanceerde binnen het project ‘Naar de Kern’, waarbij experten, lokale economie en de stakeholders de stadskern innovatief en toekomstgericht benaderen. Een jury selecteerde op basis van kwaliteit en haalbaarheid vier winnaars uit de tien kandidaten die een zaak willen starten in de eerste stad. De finalisten ontvangen een ondersteuningspakket van 10.000 euro. De subsidies kunnen gebruikt worden voor commerciële huurkosten, publiciteit, professionele begeleiding of als werkingskost. “Als stadsbestuur zijn we erg blij met de diversiteit van de finalisten. Ze weerspiegelen exact wat we in Tongeren beogen. Een kwalitatief aanbod met oog voor vakmanschap én innovatie. Het handelscentrum van Tongeren heeft karakter en dat we willen we blijvend versterken en beschermen”, zegt economieschepen Marc Hoogmartens.

Vier finalisten

Michel Debusschere opende afgelopen zaterdag al dartshop ‘Dart Company’ in de Hemelingenstraat. Als ingewijde in het dartscircuit weet hij als geen ander dat Darts in de lift zit. “Ik heb zaterdag 250 bezoekers geteld. Mijn halve stock is al weg, een schot in de roos”, glunderde Michel die vorig jaar ook al een fietsenwinel opende in Tongeren.

John Joris (69) had 42 jaar de iconische muziekwinkel JnR Music Center in Hasselt. Nu wil hij zijn levenswerk in Tongeren verderzetten met een atelier voor verkoop en restauratie van gitaren alsook opleiding voor gitaristen. “Ik ben gevallen voor de charme van Tongeren. Gezien mijn leeftijd ga ik iemand opleiden, maar eerst nog een pand zoeken”, zegt John.

Mariella Petriello (43) heeft Italiaans bloed. De Luikse woont in Tongeren. Met haar Italiaanse delicatessewinkel mikt zij op afhaalgerechten en zuiderse specialiteiten. “Ik heb mijn oog laten vallen op het voormalige Italiaanse restaurant Donatello in de Maastrichterstraat.”

Dorien Bollaers introduceert een gloednieuw concept voor Tongeren: babyspa met floating en massages. Je kan er de band met je kind verbeteren en ook kinderfeestjes organiseren. Dorien werkte de voorbije jaren voor het cultuurfestival MoMeNT. Ze kon er niet bij zijn omdat ze heel binnenkort moet bevallen.