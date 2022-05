Moderna test vaccin tegen apenpokken

Farmareus Moderna test momenteel potentiële vaccins tegen apenpokken. Het gaat voor alle duidelijkheid wel nog om een erg vroege fase in het testproces.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ondertussen al 250 gevallen van apenpokken vastgesteld in zestien verschillende landen. Moderna, ook een van de grote namen bij de coronavaccins, meldt daarom dat het momenteel vaccins tegen het virus aan het testen is. Die vaccins zitten wel nog in de preklinische fase, dat betekent dat er nog algemeen onderzoek gedaan wordt en nog niet getest wordt op mensen.

Meer details gaf het bedrijf momenteel niet vrij. (sgg)