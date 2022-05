Wellens en Thijssen gaan net onder Charleroi op zoek naar puntenwinst

Zo brengt met name Lotto Soudal aardige namen als Philippe Gilbert, Tim Wellens, Victor Campenaerts en snelle man Arnaud De Lie aan de start. Intermarché-Wanty Gobert plaatst daar Jan Bakelants, Andrea Pasqualon en Gerben Thijssen tegenover. Aangezien snelle mannen die een heuvel over kunnen in het voordeel zijn op de oplopende finishstraat in Mont-sur-Marchienne, mogen ook de kansen van Piet Allegaert (Cofidis), Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck), Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Niccolo Bonifazio (TotalEnergies) en Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) niet worden uitgevlakt. Van Limburgse zijde wagen ook Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Milan Menten (Bingoal-Pauwels Sauces WB), Sander Lemmens (Tarteloetto-Isorex), Jorre Debaele (Minerva Cycling) en Simon Daniels (Geofco-Doltcini) hun kans op Hemelvaartsdag. (roro)

De wedstrijd is donderdag live te volgen via Eén om 15.35 uur.