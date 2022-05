Thibaut Courtois is klaar voor clash met Liverpool in de Champions League-finale: “We hebben misschien wel een klein voordeel”

Met Thibaut Courtois, samen met Karim Benzema de absolute sterkhouder bij Real Madrid, staat er zaterdagavond alvast één landgenoot aan de aftrap in het Stade de France, in de finale van de Champions League tegen Liverpool. Eden Hazard, nog maar pas terug uit blessure, zal meer dan waarschijnlijk vrede moeten nemen met een plaats op de bank en bij Liverpool is Divock Origi out met een spierblessure.

Voor Courtois is het de tweede Champions League-finale in zijn carrière, na verlies in 2014 met Atlético tegen de stadsgenoot. “Het is mijn eerste CL-finale met Real en ik kijk er dan ook naar uit”, liet onze nationale nummer een dinsdag weten. “Zo’n finale spelen geeft altijd een speciaal gevoel. Liverpool is natuurlijk een stevige tegenstander: ze spelen erg intens, agressief met pressing en zitten met snelheid aan de bal. Maar in een finale is alles mogelijk. Fysiek staan wij er uitstekend voor (Real is al enkele weken zeker van de titel en kon zo roteren, red), terwijl Liverpool er in Engeland tot de laatste minuut is moeten voor gaan. Dat geeft ons misschien wel een klein voordeel.”

Courtois kan reeds terugblikken op een schitterend seizoen bij Real en hield zijn team meermaals recht met cruciale saves. Steeds meer waarnemers beschouwen de Limburger als beste doelman ter wereld.

“Het is het resultaat van jarenlang hard werken. Ik zit al tweeënhalf jaar op een hoog niveau. Dit seizoen valt het door die cruciale reddingen wat harder op. Dit is ongetwijfeld een van mijn beste seizoenen. Ik zit zeker bij de beste doelmannen ter wereld, al is het moeilijk te zeggen dat ik de beste ben. De ballen pakken, dat is mijn job. Aan de overkant moet Karim Benzema de doelpunten scoren. Dat is de sterkte van Real, dat we in beide boxen het verschil kunnen maken. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen om reeds zover te geraken en er zou niets mooier zijn dan Real deze Champions League te bezorgen.”