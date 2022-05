Vlaamse kapper is wereldhit op Instagram met hilarisch commentaar op haarfilmpjes: “Oh nee, toch niet met een bijl?”

Klinkt de naam Jürgen Meerschaert je bekend in de oren? Wie een passie heeft voor haar, weleens tv kijkt en online actief is, kwam de Roeselaarse kapper vast al tegen. Je zag hem al aan het werk als haarstylist in Zo man, zo vrouw, en nu maakt Meerschaert furore op Instagram en YouTube. Onder de alias Hair Buddha voorziet hij filmpjes waarin anderen haarblunders begaan van hilarisch commentaar, in het Engels en mét West-Vlaamse tongval. En de video’s slaan aan. Eentje haalde zelfs al meer dan tachtig miljoen (!) views. “Ik wil vooral dat mensen er iets uit leren”, zegt Meerschaert.