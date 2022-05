Riemst

Op de Maastrichtersteenweg is dinsdag een zwaar ongeval gebeurd. Een auto kwam er tegen een boom terecht. Een vrouw zat in het wrak gekneld. De brandweer van Tongeren en Maastricht haalden het slachtoffer uit het wrak.

De steenweg is momenteel afgesloten in beide richtingen tussen Riemst en Vroenhoven. Er is een omleiding voorzien. eva/mm