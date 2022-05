PODCAST. Hoe de bril van Stijn Meuris een optreden van Noordkaap in de war stuurde

Peltenaar Stijn Meuris houdt van festivals: als toeschouwer én als zanger. Het begon voor hem allemaal op de ochtend van zondag 3 juli in het dorpje Werchter. Daar openden The Scabs voor ronkende namen als Van Morrison, U2, Simple Minds en Peter Gabriel. De jonge Stijn – toen al zanger van Gruppenbild – was erbij en The Scabs veranderden zijn leven. Een ervaring die ervoor zorgde dat hij later duizenden keren festivalaffiches zou sieren als zanger van Noordkaap, Monza en als zichzelf.