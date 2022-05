Nachttrein naar Berlijn en Praag uitgesteld

Er zullen deze zomer nog geen nachttreinen rijden vanuit Brussel, via Amsterdam, naar Berlijn, Dresden en Praag. Een nieuwe richtdatum is er nog niet, zo staat op de website van de Nederlands-Belgische start-up European Sleeper. De initiatiefnemers hebben er wel alle vertrouwen in dat de trein er uiteindelijk zal komen.

“Het blijkt helaas niet mogelijk om de nieuwe nachttrein Brussel-Amsterdam-Berlijn-Praag al in de zomer van 2022 te starten”, zo staat te lezen op de website. “Om teleurstellingen te voorkomen, geven we nog even geen nieuwe datum af.” Initieel werd er gemikt op de lente van 2022, dat werd later “begin van de zomer”. Maar ook deze streefdatum wordt dus niet gehaald.

European Sleeper werkt voor de nachtelijke verbinding samen met de Tsjechische spooronderneming RegioJet. De start-up zegt nog te werken aan andere nachttreinen. “We zien veel mogelijkheden richting het zuiden van Europa, maar een trein naar Scandinavië klinkt ook veelbelovend”, luidt het.

Momenteel rijdt er één nachttrein in België. De NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB rijdt drie keer per week tussen Brussel (via Luik en Duitsland) en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Volgens mede-initiatiefnemer Chris Engelsman is er meer tijd nodig dan gedacht en is er op verschillende vlakken al goed vooruitgang geboekt. “Maar het lukt nog niet om in de zomer operationeel te worden”, verduidelijkt hij. European Sleeper wil zo snel mogelijk de nachttrein realiseren. “We zien het nog steeds heel rooskleurig in.”

Volgens Engelsman gaat het om een complexe materie en zijn er nog allerlei obstakels. Intussen lopen de voorbereidingen voort en is er onder meer een boekingsmodule en een website en wordt gewerkt aan een klantenservice. “We zijn op alle fronten druk bezig met de voorbereidingen. Het kan ook opeens snel gaan.” Het is beter een startdatum te communiceren als die zeker is, luidt de boodschap.