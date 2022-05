David Goffin wint voor het eerst sinds 2020 een match op een grand slam, Belgische kritiek op ‘te kleine’ tribune

David Goffin (ATP 48) heeft zich dinsdag verzekerd van een stek in de tweede ronde op Roland Garros. Hij boekte zijn eerste zege op een grandslamtoernooi sinds zijn vierde ronde op de US Open in september 2020.

Belgiës nummer 1 versloeg in de eerste ronde de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77) in vier sets: 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4 na 2 uur en 48 minuten. Eerder dit jaar in Monte Carlo was Goffin al met 6-4 en 6-3 te sterk voor Lehecka.

In de tweede ronde treft Goffin de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27) en de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 52). Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen. Zizou Bergs (ATP 200) sneuvelde in de kwalificaties.

Er kwam via sociale media wel wat kritiek op de locatie waar Goffin moest spelen, meer bepaald Court 11. De traditionele Belgische aanhang moest het stellen met een tribune voor maximum 350 personen.

