Onze tv-tips: een muzikale legende, succesvolle sciencefiction en bosbranden

Billie

Canvas, do, 22.40u

Billie Holiday is een van de grootste stemmen ooit. Een slachtoffer, rebel en icoon, wier song ‘Strange Fruit’ - de eerste protestsong tegen racisme - haar machtige vijanden opleverde. Eind jaren 60 begon journaliste Linda Lipnack Kuehl aan de biografie van Billie. Zij verzamelde getuigenissen van onder meer haar minnaars, advocaten, pooiers en zelfs de agenten die haar aanhielden. Het boek van Linda bleef onafgewerkt, de opnames bleven in de doos... tot nu. (tove)

Rogue one: a Star Wars story

VTM3, do, 20.35u

Deze film in het Star Wars-universum is een prequel op ‘A new hope’ en is de eerste op zichzelf staande film in de hele Star Wars-saga. Om de fans op hun wenken te bedienen zijn er heel wat vertrouwde elementen uit de succesvolle franchise van de partij. Maar de makers kozen er deze keer ook voor om een donker en wat rauwer kantje aan het geheel toe te voegen. Felicity Jones en Mads Mikkelsen werden gekozen om de voornaamste rollen voor hun rekening te nemen. (tove)

Big burn

Canvas, do, 20.10u

De klimaatverandering zorgt ervoor dat het overal ter wereld steeds droger wordt, met als gevolg dat er ook bosbranden uitbreken. Deze documentaire schetst een onthutsend beeld van wat dat aanricht op aarde. In Australië, Californië, het Amazonegebied en Zweden leggen de megabranden de tegenstrijdigheden bloot in de relatie tussen mens en natuur. Doen we wel genoeg tegen de klimaatopwarming? En wat kunnen we ertegen doen? Het antwoord is niet zo eenvoudig. (tove)