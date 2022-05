Onze tv-tips: topsporters, een onmogelijke liefde en een inspirerende vrouw

Sport/vrouw

Een, wo, 21.25u

Ruben van Gucht constateerde dat er meer sportdocumentaires over mannen worden gemaakt dan over vrouwen. Daarom is deze docureeks voorbehouden aan dames die aan topsport doen. Nina Derwael, Emma Meesseman, Janice Cayman, Elise Mertens, Rani Rosius, Jolien D‘hoore en Gitte Haenen zijn de protagonisten. In de eerste aflevering vertellen de sporters waar de kiem van hun carrière lag, welke keuzes ze maakten onderweg en hoe topsport hun leven beheerst. (tove)

Great expectations

VTM4, wo, 20.35u

Een moderne bewerking van het beroemde verhaal dat ooit door Charles Dickens werd gecreëerd over een onbereikbare liefde, tussen de 8-jarige Fin en Estella, het nichtje van de excentrieke Ms. Dinsmore. Het was de later gelauwerde regisseur Alfonso Cuarón die deze film in 1998 voor zijn rekening nam. Voor de hoofdrollen kon hij een beroep doen op Ethan Hawke en Gwyneth Paltrow. De titel van de film heeft het over verwachtingen en die worden helemaal ingelost. (tove)

De waarheden van Renate Rubinstein

NPO2, wo, 22.18u

Vandaag en morgen een beklijvend portret van de bekende Nederlandse schrijfster, journaliste en columniste die overleed in 1990. Ze was een van de belangrijkste opiniemakers na WOII. Ze worstelde in haar relaties met mannen en had een panische angst voor eenzaamheid, een gevolg van de deportatie van en moord op haar vader door de Duitsers. Ze zoekt haar uitweg in relaties waaronder een geheime buitenechtelijke verhouding met schrijver Simon Carmiggelt. (tove)