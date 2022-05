Liam Payne en verloofde uit elkaar nadat intieme foto’s van hem opduiken met andere vrouw

Liam Payne (28) en zijn verloofde Maya Henry (21) lijken toch niet voor elkaar gemaakt te zijn. Na een eerdere breuk vorig jaar is de relatie van het voormalige One Direction-bandlid en het model wederom gestrand. De breuk werd dinsdag bekendgemaakt nadat foto’s van Liam en een andere vrouw op een fanaccount van Instagram opdoken, waarop de twee elkaar innig omhelzen.

In maart vertelde Payne nog aan People hoe gelukkig hij in zijn relatie met Henry was. Het koppel was nochtans in het voorjaar van 2021 uit elkaar gegaan na een korte verloving. Ze gaven de relatie een tweede kans, maar ook dit keer mocht het niet zijn. Een maand geleden gingen ze uit elkaar.

De twee hebben niet officieel gereageerd op hun break-up, maar deze week reageerde Henry wel op een foto die door een fan gedeeld werd op sociale media. Op de foto knuffelt Payne innig met een vrouw. Vele fans dachten dat het om Henry ging, maar dat blijkt niet het geval te zijn. “Ik hou van de fans, maar stop alsjeblieft met mij foto’s sturen waarop mijn verloofde een andere vrouw omhelst. Dit ben ik niet en het is moeilijk genoeg om te weten dat dit is gebeurd zonder het ook nog eens te moeten zien. Genoeg nu.”

Payne had eerder ook al een relatie met zangeres Cheryl Cole. De twee hebben samen een vijfjarig zoontje.

