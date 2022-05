Greet Minnen struikelt als derde Belgische in de eerste ronde: “Beter dan verwacht, gezien mijn verstoorde voorbereiding“

Na Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska is Greet Minnen (WTA 83) de derde Belgische die struikelt in de eerste ronde. De 24-jarige Kempische moest buigen voor de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31): 7-5, 6-3.

Ondanks de nederlaag was Minnen niet ontevreden met haar prestatie. “Ik had een taaie tegenstander geloot en had zelf een verstoorde voorbereiding achter de rug, waardoor ik fysiek slechts aan negentig procent zit. Het viel dus veel beter mee dan verwacht.”

Twee weken geleden had Minnen corona opgelopen. “Niet dat ik superziek was, maar het kostte me toch enkele dagen training. Eerder dit seizoen had ik in Kazachstan een buikgriep opgelopen, waardoor ik daar in de finale moest opgeven. En in Madrid zat een schouderblessure me dwars. Gezien de omstandigheden – tien dagen geleden lag ik nog in bed, bij wijze van spreken - ben ik dus niet ontevreden met mijn prestatie.”

Topvijftig

Alexandrova pakte vooral uit met een dominante opslag. “Mijn returns waren niet goed genoeg om haar in de problemen te brengen. Op mijn opslag kon zij dat wel, waardoor ik voortdurend onder druk stond. Op dit niveau zijn het nu eenmaal de kleine dingen die het verschil maken.”

De Antwerpse kijkt al uit naar het grasseizoen. “Die matchen vragen fysiek toch iets minder dan hier op gravel. En op langere termijn ambieer ik een plaats bij de topvijftig. Allicht zal me dat dit jaar niet lukken, maar binnen twee jaar zou ik daar toch een plek willen hebben. Ik heb al genoeg tegen speelsters uit de topdertig aangetreden om te beseffen dat ik daar niet ver van afzit.” (mv)