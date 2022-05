Twee nieuwelingen in Engelse selectie voor de Nations League, geen Ciro Immobile meer bij Italië (dat veteraan Chiellini uitwuift)

Bowen maakte dit seizoen 18 doelpunten en zorgde voor 13 assists bij de Hammers. In maart was hij al dichtbij een eerste selectie, maar toen liep de spits een breukje op in de voet. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson zit niet in de selectie van de verliezende EK-finalist na een zwaar seizoen, dat pas zaterdag eindigt met de Champions League-finale tegen Real Madrid.

Tammy Abraham krijgt voorin de voorkeur op Dominic Calvert-Lewin (Everton), hij was dit seizoen al goed voor 27 doelpunten bij AS Roma. Tot de groep aanvallers behoren ook Phil Foden, Jack Grealish en Raheem Sterling, die met Manchester City de Premier League-titel veroverden.

De Italianen presenteerden maandag al hun selectie voor de Nations League. Bij de Europese kampioen, die het WK in Qatar mist, is er geen spoor meer van Ciro Immobile. De prijsschutter van Lazio kon nog nooit potten breken bij de Azzurri en staakte, ondanks opnieuw 27 goals in de Serie A, zijn internationale carrière.

Bondscoach Roberto Mancini nam daarom jongeling Andrea Pinamonti op in de kern, na een knap seizoen bij Empoli. Ook Gianluca Caprari (Verona) en Mattia Zaccagni (Lazio) krijgen hun kans in de aanval naast vaste waarden als Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo) en Lorenzo Insigne (Napoli). Juventus-ster Federico Chiesa staat nog geblesseerd aan de kant.

Achterin is er de laatste selectie voor Juve-icoon Giorgio Chiellini, die afscheid neemt van de Squadra met een partij tegen Argentinië in een duel tussen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika. Leonardo Spinazzola keert na zijn zware blessure op het EK terug.