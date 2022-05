Opmerkelijk beeld: Vlaams minister Zuhal Demir bedekt met honderden levende bijen

“Het is geen fotoshop”, zegt Zuhal Demir. Voor een foto liet de Vlaamse minister zich bedekken met honderden levende bijen. “Het is geïnspireerd op Angelina Jolie.”

Om aandacht te vragen voor de bedreigde Vlaamse bijen liet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir zich bedekken met honderden van de zoemende beestjes. “Het is zeker geen fotoshop”, zegt minister Demir. “Er was een professionele imker aanwezig bij de fotoshoot, dus ik vertrouwde erop dat het wel goed zou komen. Ik zei tegen mezelf: Als anderen dit al deden, overleef ik het ook wel.” Demir haalde het idee voor de foto bij actrice en activiste Angelina Jolie. Die liet zich vorig jaar al bedekken met bijen voor een historische fotoshoot van National Geographic.

De minister bereidde zich goed voor. “De dagen voor de fotoshoot heb ik me niet met zeep gewassen. Ik mocht ook geen parfum of make-up dragen. Daar kunnen de bijen onrustig van worden. Op zich was dat wel gemakkelijk, zo moest ik eens niet al die schmink opdoen voor de foto.” Schrik had de minister niet. “De mannen die op de set rondliepen om te helpen, waren banger van de beestjes dan ik. Het was wel heel belangrijk dat ik stil bleef zitten en niet praatte, maar de bijen waren heel braaf. Ik ben ook niet gestoken. Het kriebelde wel heel erg, zeker als ze naar mijn hoofd kropen”, zegt Demir. “Op 15 minuutjes waren de foto’s al gemaakt. Toen we klaar waren, gingen de bijen gemakkelijk van mij af. Als er een paar moeilijk deden, kwam de imker ze met een pluimpje strelen en vlogen ze weg.”

Met de foto wilt de minister de aandacht vestigen op de bedreigde bijen in Vlaanderen. “Volgende week is het de Week van de Bij. 32,8 procent van de wilde bijen in ons land zijn bedreigd en 12,8 procent is zelfs regionaal uitgestorven. Bijen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. 80 procent van de planten is afhankelijk van bestuiving, waaronder veel voedingsgewassen. Om deze problematiek aan te kaarten, vond ik het geen ramp om mij even onder de bijen te moeten begeven.”

LS