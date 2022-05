Vzw i-mens zet vrijwilligers in de kijker

In Bree en Maasmechelen was er een gezellig samenzijn met de vrijwilligers van de vzw i-mens.

Elke vrijwilliger binnen i-mens is even uniek in zijn werking als dag of als inslapende nachtoppas in de thuiszorg. Op deze wijze ondersteunen ze vele mantelzorgers en klanten om thuis wonen op een zorgzame manier te laten verlopen.Heb jij ook een verantwoordelijkheidsgevoel en zorg je mee voor de nodige animo?Doe een belletje op 011 29 10 51 of een e-mail naar oppashulp.limburg@i-mens.be en kom het team versterken.