Mozaïek Plus gaat de bezige bijtjes achterna

De bijtjesman of imker vertelde honderduit over de belangrijke rol die onze bijen spelen bij het bevruchten en bestuiven van allerlei vruchten en bloemen in de natuur. Hij wist zelfs enkele leerlingen te overtuigen om een bijtje eens op zich te laten plaatsnemen en toonde zo aan dat ze helemaal niet agressief zijn uit zichzelf. Na een leuke picknick onder de stralende zon, ging het verhaal verder maar dan over het maken van de honing. Vooral het proefmomentje viel erg in de smaak. Hoe een bijenkast in elkaar steekt en hoe de honing eruit gehaald kan worden, was een heel proces om dan uiteindelijk lekker te kunnen smullen. In de toekomst denken deze leerlingen tweemaal na voordat ze gaan meppen naar een bijtje dat rond hen vliegt.